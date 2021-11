Duas escolas estaduais de Caratinga têm aulas suspensas devido à covid-19

CARATINGA– As aulas das escolas estaduais José Augusto Ferreira (sede do município) e Mary Lucca Chagas (distrito de São João do Jacutinga) foram suspensas em virtude da covid-19. Os pais de alunos já foram comunicados e a informação foi confirmada pelas secretarias de Estado de Educação e municipal de Saúde de Caratinga.

Por meio de nota, a SEE/MG esclareceu que o Protocolo Sanitário de Retorno às Atividades Escolares Presenciais inclui monitoramento de casos suspeitos de Covid-19 e orienta que servidores ou estudantes que apresentarem sintomas da doença comuniquem a situação à direção da escola, sendo imediatamente afastados das atividades presenciais.

O protocolo também prevê a suspensão por 14 dias das atividades presenciais quando há mais de um caso suspeito e com diagnóstico confirmado de Covid-19 em uma mesma turma, turno ou escola, sendo analisada cada situação de forma específica, migrando o atendimento aos alunos para o regime remoto em todos os casos necessários.

Nesse sentido, seguindo as orientações do Estado e em consonância com a vigilância sanitária municipal, o atendimento na Escola Estadual Mary Lucca Chagas foi suspenso preventivamente nessa quinta-feira (11). Já na Escola Estadual José Augusto Ferreira, a suspensão ocorreu também de forma preventiva nessa sexta-feira (12). “A medida foi tomada após o monitoramento de casos suspeitos de Covid-19, ainda em investigação. Os servidores já foram imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19”, cita.

A SES-MG ainda informou que as atividades presenciais estão previstas para retornar no dia 25 de novembro na Escola Estadual Mary Lucca Chagas e em 26 de novembro, na Escola Estadual José Augusto Ferreira. Nos dois casos os estudantes seguem desenvolvendo as atividades de forma remota.

A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Caratinga também informou que está monitorando e acompanhando a situação, prestando todo o apoio necessário, juntamente com a SES/MG, a fim de realizar a vigilância e traçar estratégias rápidas de ação oportuna. “Além disso, os dados são enviados para as regionais de saúde, secretarias municipais de saúde e atenção primária, para monitoramento constante de todos os casos e seus contatos”, disse.

CINCO CASOS CONFIRMADOS

A Secretaria Municipal de Saúde informou que recebeu a notificação de casos suspeitos e o total de cinco confirmados de covid-19, se tratando das duas escolas. “Imediatamente, o Departamento de Vigilância Epidemiológica iniciou a investigação e acompanhamento dos casos. Foram detectados dois casos em uma escola e três casos em outra. As aulas foram suspensas temporariamente nas referidas escolas”.

O secretário de Saúde Erick Gonçalves ainda relembrou que a Prefeitura de Caratinga, em parceria com as secretarias de Saúde e Educação, retomou as aulas no mês de junho, com “todos os protocolos de segurança para evitar tanto a transmissão e a contaminação”.

Com avanço da vacinação, conforme Erick, o município de Caratinga reduziu consideravelmente os números de casos positivos, internação e óbito. “Tanto que, ultimamente, estamos tendo uma média de dois a três casos confirmados por dia; o Hospital Casu, referência para internação de casos graves da covid-19, atualmente está com dois casos internados. Com o avanço da vacinação e a manutenção das medidas preventivas, foi possibilitado o retorno das aulas com mais segurança para todos. Mas, não quer dizer que os casos não possam ocorrer. Também vale ressaltar que não podemos afirmar que a transmissão, a contaminação, houve no ambiente escolar, pois, sabemos que toda a população tem suas atividades diárias também que realiza, além de ir para a escola”.

Erick finaliza com uma mensagem para a população. “Tranquilizo e reforço todas as medidas preventivas, em qualquer ambiente, trabalho, escola, lazer, que as medidas ainda de prevenção da covid-19, distanciamento, uso da máscara e reforço da lavagem das mãos devem ser mantidos para evitar novas transmissões e contaminações da covid-19”.