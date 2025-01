Duas armas apreendidas no bairro Santana

Droga também foi recolhida durante ação policial

MANHUAÇU – Durante ação da Polícia Militar nesta segunda-feira (20), duas armas foram apreendidas no bairro Santana, em Manhuaçu. Os militares ainda recolherem droga e prenderam um jovem, 18 anos.

Uma guarnição da PM fazia patrulhamento com foco na prevenção de crimes de homicídio, quando os militares conseguiram localizar e apreender duas armas de fogo. No decorrer das buscas foram encontradas uma pistola 58 HC, um carregador, uma pistola calibre 380, com três munições do mesmo calibre, um tablete médio e uma porção de maconha, além de duas balanças de precisão.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para as providências subsequentes.