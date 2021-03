Duas apreensões de drogas registradas no Salatiel

CARATINGA – Nesta segunda-feira (29), a Polícia Militar registrou apreensões de drogas nas ruas Rita Viana Fernandes e Jair Fraga Galofante, ambas no bairro Salatiel. Três adolescentes foram conduzidos pelos militares.

Rua Rita Viana Fernandes

Por volta das 15h40, na rua Rita Viana Fernandes, a PM recolheu frascos contendo lança-perfume, três buchas, seis pedras de crack e quatro tabletes e 37 buchas de maconha. Dois menores, 15 anos, foram apreendidos.

Em uma intervenção em um local utilizado para o tráfico de drogas, os militares notaram dois indivíduos entrando em um beco. “De imediato foi iniciada a perseguição a pé dos indivíduos, que após pularem alguns quintais, adentraram na residência de pessoas idôneas, na tentativa de se esconderem. Contudo, eles foram localizados”, diz a PM.

No momento da abordagem, o menor escondeu algo embaixo da geladeira, em averiguação foi encontrada a quantia de R$ 100,00. O menor foi abordado e com ele foram localizadas sete pedras de crack, três buchas de maconha e a quantia de R$ 50,00. Durante busca na residência da mãe de um outro menor, os policiais encontraram 12 frascos com lança-perfume, além de quatro tabletes e 37 buchas de maconha. Na residência do outro menor foi localizada uma sacola com lança-perfume.

Os menores foram apreendidos e conduzidos à Delegacia.

Rua Jair Fraga Galofante

Já por volta das 20h50 desta segunda, os policiais recolheram oito buchas de maconha, 26 pedras de crack, uma balança e R$ 148,00. Um adolescente, 17, foi apreendido.

Durante patrulhamento, o menor foi visto em um ponto de tráfico de drogas. O militares fizeram a abordagem e localizaram as drogas, dinheiro e a balança.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.