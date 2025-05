Drogas são apreendidas em Pingo-D’’Água

Na madrugada de segunda-feira (26), a Polícia Militar apreendeu quatro tabletes de maconha na zona rural de Pingo-D’Água, durante atendimento de uma ocorrência de ameaça.

Durante a ocorrência, os policiais militares deslocaram até a residência do autor da ameaça, onde ele foi localizado e preso em flagrante.

No mesmo local, porém, em outra ocorrência, a equipe de militares realizou buscas em um lote vago situado em frente a casa de um homem, alvo de diversas denúncias de envolvimento com o tráfico de drogas.

No local, foi encontrado um recipiente de vidro escondido no matagal, contendo quatro tabletes grandes de maconha.

O homem denunciado de praticar tráfico de drogas, não foi localizado.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.