Drogas são apreendidas em operações policiais em São João do Oriente e Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Sexagésimo Segundo Batalhão, realizou no último fim de semana operações que resultaram na apreensão de drogas nos municípios de São João do Oriente e Piedade de Caratinga. As ações ocorreram nos dias 14 de junho e integram o trabalho preventivo e repressivo das forças de segurança no combate ao tráfico de entorpecentes na região.

São João do Oriente – Polícia Militar apreende drogas com apoio de cão farejador

Na manhã do sábado (14), a Polícia Militar desencadeou uma operação no bairro Vista Alegre, em São João do Oriente, para cumprimento de mandados de busca e apreensão ligados ao crime de tráfico ilícito de drogas. A ação foi realizada com apoio de equipes da Companhia Tático Móvel de Ipatinga e do cão farejador “Lion”.

As diligências foram baseadas em denúncias indicando que um homem estaria comercializando drogas na região, utilizando sua residência e uma casa vizinha como pontos de armazenamento e preparação dos entorpecentes.

Durante as buscas, o cão policial localizou, no interior da residência, um cigarro contendo substância semelhante à maconha, além de diversas embalagens comumente usadas para preparo de drogas. No quintal, em meio à vegetação, o animal indicou um ponto onde havia uma bolsa enterrada. Dentro dela, os militares encontraram uma barra de maconha, porções embaladas da mesma substância e uma quantidade expressiva de material análogo à pasta base de cocaína.

Em outro endereço alvo das denúncias, foram apreendidas duas balanças digitais e um invólucro com odor característico de droga, reforçando as suspeitas de que o imóvel servia de apoio à atividade ilícita.

O suspeito, de 29 anos, egresso do sistema prisional e usuário de tornozeleira eletrônica, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Inhapim e autuado em flagrante.

Piedade de Caratinga – Adolescente é apreendido com drogas em evento festivo

Também no sábado, durante policiamento preventivo em um evento festivo no município de Piedade de Caratinga, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

A guarnição patrulhava a Rua Braz Nogueira quando avistou o menor em atitude suspeita nas proximidades de um lote vago. Ao perceber a aproximação policial, o adolescente escondeu um objeto entre tijolos e tentou disfarçar. Os militares abordaram o jovem e, durante buscas no local, localizaram uma sacola contendo 10 invólucros de substância semelhante à cocaína, além de R$ 59,00 em dinheiro com o menor.

O adolescente recebeu voz de apreensão e sua responsável legal foi acionada para acompanhar todos os procedimentos. Após a lavratura do Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) e assinatura de termo de compromisso para apresentação à Vara da Infância e Juventude, o jovem foi liberado. Os materiais apreendidos foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

As ações integram as estratégias da Polícia Militar para o enfrentamento ao tráfico de entorpecentes e proteção da população na região. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 181 (Disque Denúncia Unificado).