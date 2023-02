Drogas encontradas dentro de caixa de sapatos

SANTA RITA DE MINAS –Depois de receber uma denúncia de tráfico de drogas no bairro Caparaó, em Santa Rita de Minas, a Polícia Militar encontrou maconha dentro de uma caixa de sapatos. Um jovem de 22 anos foi preso.

Segundo o cabo Eudes, nessa quinta-feira (23), a PM de Santa Rita de Minas recebeu uma denúncia anônima de tráfico de drogas e os militares foram até o imóvel indicado averiguar o fato. A esposa do suspeito permitiu a entrada dos militares, que encontraram em cima do guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapatos, quatro barras de maconha, dois tabletes da mesma droga, duas sacolas contendo pasta base de cocaína, outra sacola com duas pedras grandes de crack e outras menores, uma balança e um aparelho celular.

O suspeito, que até então não tinha passagens pela polícia, foi preso em seu local de trabalho e encaminhado a delegacia de Polícia Civil, assim como os materiais apreendidos.