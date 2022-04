Droga, dinheiro e simulacro de arma de fogo recolhidos pela Polícia Militar

CARATINGA – Depois de apreender vinte quilos de maconha no bairro Santa Cruz, e 169 pedras de crack e outras drogas na Vila Jovem, zona rural de Caratinga, durante a operação “Turno das Águias”, a Polícia Militar conseguir também tirar de circulação entorpecentes nos bairros Esperança e Anápolis.

No final da noite dessa quinta-feira (31/3), diante de informações acerca do tráfico ilícito de drogas na rua Januário Luiz Soares, no bairro Esperança, equipes cercaram o local em busca de localizar o suposto autor, sendo realizada vistoria simultaneamente em uma mata e numa casa. Na mata foram localizados invólucros de maconha e uma barra da mesma substância.

O menor foi localizado em sua casa, onde foi encontrada uma substância em forma de pedras de crack, uma balança e R$ 471,00. O menor e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

BAIRRO ANÁPOLIS

A outra apreensão realizada pela Polícia Militar aconteceu na rua José Alves Pereira no bairro Anápolis.

Durante incursão uma equipe viu um indivíduo na porta de uma casa tida como ponto de venda de drogas.

Ao tentar abordar o indivíduo, ele demonstrou muito nervosismo, tendo afirmado aos militares que era usuário de crack e que havia entorpecente no local para uso dele, referindo-se a duas pedras da droga que estavam na janela da casa.

Durante vistoria na residência, foi localizado em um quarto algumas pedras de crack, bem como em um maço de cigarros que estava na cozinha, foi localizado um invólucro contendo pedras da mesma substância.

No quarto também havia dinheiro e um simulacro de pistola, na cor preta. O suspeito afirmou ser arma de airsoft, porém o simulacro havia sido alterado para se parecer com uma pistola, visto que foi removido o cano com a ponta laranja de seu interior.

Foram apreendidos o simulacro, o qual pode ter sido utilizado para garantir a prática de tráfico ilícito de drogas no local, 57 pedras de crack e R$ 170,00.