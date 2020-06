Dr. Welington segue despachando de casa após ser diagnosticado com covid-19

CARATINGA- O prefeito de Caratinga Welington Moreira (PSD) segue cumprindo quarentena domiciliar, trabalhando de forma remota, despachando de casa, seguindo todas as recomendações médicas após ter recebido diagnóstico positivo para covid-19.

Em contato telefônico com a reportagem no último domingo (28), Dr. Welington disse que apresentou sintomas leves da doença, está bem e sendo medicado. Ele também autorizou a divulgação do resultado de seu teste para a população.

De acordo com a lei orgânica de Caratinga, o vice-prefeito assume a Administração Municipal somente se o prefeito se ausentar por um período superior a 15 dias ou se houver vacância do cargo. O vice Dr. Giovanni (PSL), disse que durante o período de quarentena de Dr. Welington, caso seja solicitado que ele represente o prefeito em algum ato do executivo, estará pronto a fazer.