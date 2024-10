Dr. Giovanni foi o mais votado na área urbana; Rogério, na rural

CARATINGA- O DIÁRIO traz uma análise do resultado das urnas do dia 6 de outubro. Dr. Giovanni (PL) foi eleito com 33,27% (14.832 votos). O segundo colocado, Rogério Soares (REPUBLICANOS) obteve 31,61% (14.093 votos).

Analisando os dados completos de urnas, disponíveis pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dr. Giovanni teve ampla vantagem na zona urbana. Já Rogério Soares obteve maior votação na área rural.

Por bairros, Dr. Giovanni foi mais votado no Centro, Santa Cruz, Santo Antônio, Limoeiro, Esplanada, Zacarias e das Graças. Já Rogério obteve maior número de votos nos distritos de Patrocínio, São João do Jacutinga, Santo Antônio do Manhuaçu, Sapucaia, Quatro Encruzilhadas, Santa Efigênia, Campinhos, Cachoeira Alegre, São Pedro-Sapucaia, Cordeiro de Minas e São Cândido. Em Dom Lara e Dom Modesto, o candidato Pedro Leitão (PDT) foi o mais votado.

Confira os dados completos: