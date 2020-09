Dr. Giovanni é candidato a prefeito pela coligação ‘Fé e Esperança’

Ele terá Kennia como sua vice em sua chapa

CARATINGA – Em convenção realizada no domingo (13), no Centro de Convenções Dário Grossi, na Unidade I do UNEC, o diretório do PSL confirmou a indicação de Dr. Giovanni como candidato a prefeito de Caratinga nas eleições de 15 de novembro pela Coligação “Fé e Esperança”. Ele terá como candidata a vice-prefeita Heloiza Kennia Silva Teixeira, a cantora Kennia, que é filiada ao PTB.

Além dos filiados ao PSL, a convenção contou com a presença da direção e pré-candidatos a vereador do PV, Rede, MDB, DEM, PTC, PP, Podemos, PTB e Cidadania, que também realizaram suas convenções no final de semana.

Os partidos mantiveram abertas as atas das suas convenções à espera da definição de quem seria o candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Dr. Giovanni, que não aconteceu no domingo devido à apresentação de vários nomes para ocupar a vaga pelos partidos presentes à convenção do PSL.

A escolha de Kennia como candidata a vice-prefeita da coligação Fé e Esperança aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (14), em decisão tomada pelo próprio Dr. Giovanni, aprovada pelas diretorias do PSL, PTB, PTC, Rede e PV.

Dr. Giovanni

Nascido em Caratinga, Dr. Giovanni esteve ausente da cidade por 17 anos, residindo no Pará, quando exerceu a função de secretário de Saúde da Prefeitura de São Domingos do Araguaia por três mandatos. Nas eleições de 2016, ele foi eleito vice-prefeito de Caratinga, comandando a Secretaria de Saúde por sete meses, até se afastar do cargo.

Kennia

Nascida em Caratinga e criada no Bairro das Graças, Kennia se formou em Música pela UFMG e faz pós-graduação em Business Process Management pela PUC Minas. Iniciou a carreira musical em 1999, se apresentando em todas as regiões do País, assim como em Portugal, Colômbia, Austrália, Inglaterra e Finlândia. Ela em três álbuns gravados com músicas de sua autoria, além de participações em DVDs e CDs junto a outros artistas, inclusive em homenagem ao Papa, conquistando prêmios nacionais e internacionais como cantora gospel. É atuante junto à comunidade católica de Caratinga, no trabalho missionário e de evangelização.