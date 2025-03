Dr. Giovanni apresenta novos secretários de governo

CARATINGA- O prefeito Dr. Giovanni anunciou nesta sexta-feira (28) quatro novos secretários de governo: Márcio Xavier (Planejamento e Fazenda), Flávio José Gonçalves Valentim (Administração e Recursos Humanos), José Corintho (Meio Ambiente) e Alcides Leite de Mattos (Obras Públicas e Defesa Social).

Dr. Giovanni destacou que a Prefeitura precisava preencher a lacuna dos secretários que foram exonerados e destacou os critérios observados para as nomeações. “Usamos os critérios técnicos, critérios de pessoas que têm experiência já dentro de administração pública, de pessoas conhecidas publicamente aqui em Caratinga, da mais alta idoneidade dentro da cidade para que não tivesse nenhuma dúvida com relação às pessoas que nós escolhemos. Acreditamos que nesse novo momento vamos realmente conseguir avançar em tudo o que pensamos em realizar, de instituir um novo tempo que começou. Acreditamos que agora iremos voar alto”.

O prefeito ainda destacou as qualidades dos secretários escolhidos. “O secretário de Planejamento e Fazenda, o doutor Márcio Xavier, que é uma pessoa publicamente reconhecida aqui em Caratinga. Nós estamos com o nosso secretário de Administração, o Valentim, que é conhecido aqui dentro da administração há quase 20 anos, ou até mais. Lembro dele me pagando cerca de 18 anos atrás, eu recebendo na prefeitura, naquela ocasião como funcionário médico, recebendo as mãos dele. Ele conhece toda a instituição por dentro, é uma pessoa que vai somar muito conosco. Estamos com o secretário de Meio Ambiente, o José Corintho, que também faz parte da administração há muitos anos, conhece a prefeitura por dentro, é um cara técnico, de projeto, que consegue correr atrás de recursos, sabe os caminhos para isso. Temos ainda o secretário Alcides que não está aqui presente, ele não pôde chegar a tempo, mas, é conhecido aqui na cidade, já foi secretário de Agricultura junto comigo no primeiro mandato, quando fui vice-prefeito. Aprendi a admirar o Alcides naquela ocasião, pelo trabalho que ele apresentava, pelos relatórios que ele fazia nas nossas reuniões. Acreditamos nessa vasta experiência em realização de obras na zona rural”.

Em relação à secretaria de Educação, que está sem ocupante, o prefeito destacou que a nomeação deve ocorrer nos próximos dias. “Falta a secretária ou secretário de Educação, que semana que vem a gente vai nomear, até mesmo porque foi a última secretaria que ficou em vacância. Um cargo muito técnico, que precisa de uma pessoa que tenha repercussão e conhecimento na cidade e na administração. A gente está avaliando para que possamos enriquecer ainda mais a nossa administração”.

Quanto à Secretaria de Finanças, a intenção é de que ela seja extinta, pois, suas atribuições serão absorvidas em outra pasta existe.