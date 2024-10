Dr. Américo lidera disputa pela Prefeitura de Raul Soares

RAUL SOARES- O DIÁRIO publica na edição desta terça-feira (1°), pesquisa eleitoral para avaliação dos candidatos à Prefeitura de Raul Soares. A coleta de dados aconteceu entre os dias 26 e 27 de setembro de 2024.

Foram 377 entrevistados. A margem de erro máxima prevista é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número MG-06374/2024.

Dr. Américo (PV) foi o mais citado com o total de 41,4% das intenções de voto, que em votos válidos atinge 42,2%. Em seguida, Silvinho da Antarctica (PP) atingiu 34,2% das intenções de votos, transformados em votos válidos para 34,9%. Natali Barbosa (REPUBLICANOS) foi a terceira mais citada com 12,2%, evoluindo para 12,4% em votos válidos. Vicente Ozório (CIDADANIA) aparece em quarto com 10,3% das intenções de votos, transformados em 10,5% em votos válidos. 1,1% dos entrevistados disse que pretendo votar branco ou nulo. Outros 0,8% representa aqueles que não sabem ou não opinaram.

A PESQUISA

Pesquisa quantitativa, que consiste na realização de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais, conduzidas por profissionais treinados, com a aplicação de questionários estruturados a uma amostra representativa da população votante de 16 anos ou mais no município de Raul Soares-MG. Total de eleitores do município: 18.509. Fonte: TSE-Tribunal Superior Eleitoral – setembro/2024.

Coleta realizada nos seguintes bairros e distritos do município de Raul Soares: Centro, Bicuíba, Tarza, Vila Esperança, Bom Jesus, Vila Barbosa, Santana do Tabuleiro, Bom Pastor, Vermelho Velho, São Vicente da Estrela, Santa Rita, São Sebastião do Óculo, Santana, Alphaville, Vila do Asilo, Progresso, Vila Parente, Córrego dos Botelhos, Morro das Pedras, Jardim, Ribeirão Vermelho, Córrego Grande, Asilo, Planalto, Sacramento, Novos Tempos, Vila dos Engenheiros, Conquista, Córrego dos Valerianos, Córrego de Uba de Cima e Boachá.