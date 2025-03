Doutor Gustavo Sá

No início desse mês de fevereiro, o médico Gustavo Sá, recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o colar de honra ao mérito. A homenagem foi outorgada pela deputada Solange Freitas. Segundo a parlamentar, o médico nutrólogo, com especialização em ciências da longetividade humana e envelhecimento, tem transformado a vida das pessoas.

Dr. Gustavo que é caratinguense, filho de Ronaldo Gomes de Sá, e Silvana Soares da Silva Sá (leia-se Classe A Veículos), que também estiveram em São Paulo para participar da homenagem. Além dos pais, Dr. Gustavo também contou com a presença da noiva, Renata Altman, e do irmão que também é médico, Dr. Guilherme Sá. Parabéns ao Dr. Gustavo Sá pelo sucesso e comprometimento em sua profissão, fazendo o nome de Caratinga se destacar no cenário nacional.

Dr. Gustavo Sá recebeu a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o colar de honra ao méritoDr. Gustavo Sá, Ronaldo (pai), Silvana (mãe) e Dr. Guilherme (irmão)