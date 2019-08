Médico Felipe Augusto Duarte fala desse mal que aflige milhares de pessoas e explica as formas de tratamento

Segundo o médico Felipe Duarte Augusto, que é neurocirurgião especialista em tratamento de dor do Casu – Hospital Irmã Denise, uma condição pode se tornar crônica se não for tratada corretamente, ou, se a causa não for descoberta e resolvida. “O objetivo do tratamento da dor na coluna é conseguir reduzi-la, permitindo ao paciente retomar suas atividades normais, assim como reconquistar sua qualidade de vida. Para isto trouxemos para o Casu os procedimentos intervencionistas da dor”.

Mais detalhes sobre esse assunto, ele falou nesta entrevista. O Casu – Hospital Irmã Denise está oferecendo novos procedimentos intervencionistas para o tratamento das dores na coluna. O médico Felipe Duarte coordena a equipe que realiza os procedimentos para uma conversa sobre o tema.

O que pode caracterizar a dor na coluna especificamente?

Quais são as principais causas das dores na coluna? E quando procurar um médico por causa da dor?

É indispensável procurar um médico especialista em Dor quando a dor na coluna dura mais de três meses, pois é importante ter um diagnóstico mais específico.

Em que consiste o tratamento que a sua equipe está desenvolvendo no Casu – Hospital Irmã Denise?

O objetivo do tratamento da dor na coluna é conseguir reduzir a dor, permitindo ao paciente retomar suas atividades normais, assim como reconquistar sua qualidade de vida. Para isto trouxemos para o Casu os procedimentos intervencionistas da dor que são:

– Bloqueio Percutâneo: a medicação é injetada diretamente na região da coluna afetada para promover a redução da inflamação. Proporciona alívio da dor por mais tempo, consequentemente, permite que o paciente volte a se movimentar e fazer exercícios. Esse é um bloqueio com objetivo terapêutico já que pode ser distribuído por diferentes locais geradores de dor na coluna.

– Radiofrequência Pulsada: através de uma agulha especial, aplica-se pulsos espaçados ao nervo acometido. Isto modifica a forma como o nervo conduz as informações da dor diminuindo as sensações desagradáveis.

– Radiofrequência Convencional: diferente da radiofrequência pulsada, aqui as temperaturas são reguladas para 80ºC. Assim ocorre uma destruição temporária do nervo responsável por dor (6 meses a 2 anos).

Quais os pré-requisitos para se submeter a esses tipos de tratamento?

É muito importante inicialmente uma avaliação individual. O tratamento com estas técnicas a ser adotado dependerá da causa precisa da dor na coluna e o contexto de cada um. Ou seja, além daquilo indicado pelos sintomas, exame físico e exames de imagens, estado de saúde e nível de atividade também têm de ser levado em conta.