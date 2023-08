Dono de farmácia e comediante Tiago Brito é assassinado no bairro Bom Jardim em Ipatinga

O comerciante, comediante e influenciador digital Tiago Brito, foi morto a tiros no bairro Bom Jardim, no começo da tarde desta terça-feira (15), feriado religioso de Assunção de Nossa Senhora. A reportagem do Diário do Aço apurou, no local do crime, que o assassino chegou em um Toyota Corolla, de cor prata, e ficou nas proximidades do estabelecimento, Vale Farma, aguardando a vítima chegar. Assim que Tiago entrou no seu comércio, uma farmácia, o assassino saiu do carro, foi atrás efetuou os tiros que ceifaram a vida do comerciante. Em seguida, o assassino voltou para o Corolla e fugiu tomando rumo ignorado. A notícia está em apuração e mais informações serão divulgadas em instantes.

Suspeito do crime é procurado

A polícia já tem o nome de um suspeito de autoria do crime, que está sendo procurado pela polícia. Algumas possibilidades de motivação do crime estão em investigação. Uma delas está relacionada a um comentário sobre suspeita de traição, que Tiago Brito fez no instagram. Testemunhas disseram que ao invadir a farmácia com a arma na mão, o assassino teria deixado claro a motivação. Entretanto, os policiais que atuam no caso informaram para a reportagem que essa é apenas uma das possibilidades em apuração.