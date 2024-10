Dono de bar assassinado no bairro Baixada

MANHUAÇU – Na noite desta quarta-feira (2), um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio ocorreram no interior de um bar localizado na rua Francisco Fialho, bairro Baixada, em Manhuaçu. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

O caso envolveu um homem de 30 anos que, após causar uma confusão no bar, foi advertido pelo proprietário do estabelecimento, José dos Santos da Silva, 55. Insatisfeito, o autor saiu do local e retornou momentos depois portando uma faca, desferindo um golpe fatal no pescoço do dono do bar.

Ao presenciar o ataque, o filho da vítima, um homem de 25 anos, interveio utilizando um bastão de madeira para se defender e proteger seu pai, desferindo vários golpes no agressor. Mesmo caído ao solo, o autor tentou pegar novamente a faca, sendo contido com novas pauladas pelo filho da vítima.

O autor do ataque foi socorrido em estado grave, com ferimentos na cabeça, rosto e tórax, e permanecia internado até o final desta edição. O filho do proprietário, que também foi atingido por um golpe de faca no braço, sofreu uma lesão no tendão do punho e deverá passar por cirurgia.

A Polícia Militar orienta que informações sobre este e outros crimes podem ser repassadas à corporação pelo telefone de emergência 190 ou pelo Disque Denúncia Unificado, através do 181.