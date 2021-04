Padre Vittorio faz reflexão sobre data e celebração que aconteceu na Pedra Itaúna

CARATINGA- A Paróquia do Santuário celebrou neste dia 11 o Domingo da Misericórdia. Os religiosos, padres Vittorio Baggi e José Júnior e diácono Rocha, do alto da Pedra Itaúna, rezaram o terço da misericórdia às 15h, finalizando com a benção ao Santíssimo Sacramento. Os fieis puderam acompanhar a transmissão ao vivo.

Em entrevista a DIÁRIO, padre Vittorio destaca que a celebração foi um dia especial. “Motivados, eis que no contexto da pandemia que continua presente em nosso meio, achamos conveniente estar em comunhão com os sacramentinos de tantos outros lugares, fazendo esta experiência. Fiquei envolvido diretamente e me senti muito feliz. Esse momento consistiu no fato de estar diante da presença viva do Senhor no sacramento como está acontecendo aqui em nosso Santuário, bem conhecido de todos os caratinguenses. A presença do Senhor no sacramento chamado Eucaristia, o pão vivo descido do céu. Lá em cima, da Pedra Itaúna, contemplando, depois de muitos anos, inclusive, a beleza da cidade toda. Ficamos todos emocionados e vivenciamos um momento de manifestação de Deus”.

O sacramentino segue fazendo uma reflexão sobre o segundo Domingo de Páscoa. “É o que apresenta o Evangelho de São João, quando Jesus aparece novamente para os discípulos, reunidos em Jerusalém, na mesma casa onde instituíram a Eucaristia na quinta-feira santa. Este evangelho é fundamental porque revela um Deus, Cristo Jesus, que conhecendo profundamente os seus discípulos, foi percebendo discípulos extremamente fragilizados e incapazes de compreender o que havia acontecido na Paixão e Morte Dele. Por isso ele se fez presente de maneira tão bonita, serena e positiva”.

Padre Vittorio enfatiza que trata-se de uma “manifestação do Senhor”, que “demonstra um Deus que se faz presente conosco a fim de permitir que possamos compreender cada vez mais e mais o sentido da nossa vida, à luz da vida do próprio Jesus. Isso é misericórdia, ter compaixão da miséria, da pobreza, dos limites e da incapacidade”.

O momento é de reflexão, tomando por exemplo a pandemia de covid-19. Muitas pessoas fazem questionamentos sobre o período enfrentado há mais de um ano no Brasil e no exterior. “Dificilmente compreendemos o sentido daquilo que está acontecendo na nossa vida, ainda mais hoje em dia com a pandemia, todos estamos bastante perdidos, confusos, até revoltados, muitos cada vez mais indiferentes. Pensam que estamos abandonados por Deus, não fomos abandonados, somos nós que nos afastamos porque não temos uma intimidade, não temos capacidade de escuta, ouvir, acolher a manifestação do Senhor em nossa vida e Ele continua se fazendo presente em múltiplas maneiras, pois, a palavra e as decisões do Papa Francisco são preciosas demais para entender que precisamos de pausas e experiências que nos obriguem a voltar a nós mesmos e nos voltarmos para Deus, sabendo que sem Ele ficamos completamente confusos e perdidos”.

Para padre Vittorio, é preciso dedicar um tempo para a oração. “É isso que está acontecendo, com humildade voltemos ao Senhor. Lá em cima vivenciamos isso através do terço da misericórdia, acessível a todas as pessoas, um momento que nunca me aconteceu de passar por essa experiência. Descendo do monte para a realidade do dia a dia, que a gente compreenda e aprenda a viver cada vez mais voltados para o Senhor, sem fugir da história, da realidade, da dureza da vida e inclusive da pandemia que está perseguindo e ameaçando a todos nós”.