Dom Modesto receberá atividades do Castramóvel

CARATINGA- Dando continuidade às ações das políticas públicas voltadas para o controle ético e humanitário de cães e gatos no âmbito do município de Caratinga, a partir do dia 1° de fevereiro de 2022, a equipe da Seção de Controle de Zoonoses, vinculada ao Departamento de Epidemiologia e Estatística, instalará a Unidade Móvel de Castração de Animais (Castramóvel) no distrito de Dom Modesto.

Levantamentos apontam que a população canina na localidade, atualmente, representa em torno de 40% da população humana, sendo que o percentual estabelecido pelo Ministério da Saúde para realização de campanhas de controle de zoonoses, entre elas a campanha de vacinação antirrábica, é de 15%.

A equipe, que ficará ao lado do Posto de Saúde do distrito, permanecerá no local enquanto houver demanda. Os tutores que desejarem castrar seus animais poderão fazer o cadastro diretamente no local. Os atendimentos serão de 8h às 11h e de 14h às 17h.