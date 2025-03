Dom Modesto: a geo-história de um dos distritos de Caratinga

O Distrito de Dom Modesto, localizado no Leste de Minas, na mesorregião do Vale do Rio Doce, pertence ao Município de Caratinga e abrange uma área de 18,76 km². Com uma população de aproximadamente 1.050 habitantes, de acordo com os dados do censo do IBGE (2022), o distrito tem uma rica história e cultura que refletem sua importância na região.

Criado pela Lei Complementar Municipal Nº 012/92 de 14/4/1992. Seu nome foi dado em homenagem ao Dom Modesto Augusto Vieira que era vigário da paroquia de Caratinga, em 1912. Antes de sua criação o local era conhecido como povoado de Dom Modesto. A estação ferroviária, que era um local de lazer e trabalho, hoje sedia o funcionamento da Escola Municipal Sebastião Clemente Vieira. Dom Modesto é o distrito mais próximo da cidade de Caratinga, sendo apenas 9 km, de centro a centro, apenas metade da via é asfaltada. O distrito fica localizado entre os bairros das Graças e Santa Cruz, e faz limite com o município de Ubaporanga.

A chegada da linha férrea, em 1931, teve papel fundamental no contexto histórico da formação do distrito, que marcou o início de um período de grande movimento na região. A linha férrea onde o trem passava, popularmente conhecido como “Maria Fumaça”, facilitou a escoamento do café, que era o principal produto de exportação na época. Com o aumento das exportações, o Distrito de Dom Modesto teve um grande desenvolvimento econômico, o que incentivou a criação de estabelecimentos comerciais e pensões para a pernoite de trabalhadores e turistas. No entanto, com o avanço da globalização e o aumento dos carros e rodovias, a linha férrea foi perdendo o seu espaço até ser desativada.

O distrito também tem uma rica cultura, marcada pela influência católica, as fogueiras juninas eram uma tradição que se perdeu ao longo do tempo. Festas, como rodeios e jubileu já marcaram o distrito, cantores famosos, como Gino e Geno, já passaram pelo local. Já os bailes (festas de dança de salão) como são chamados popularmente, marcam história entre os mais idosos.

Atualmente o distrito possui duas escolas, uma mantida pelo Estado outra do pelo Município. A primeira foi um marco no desenvolvimento educacional da região, sendo destaque no Estado de Minas Gerais. Dom Modesto possui um posto de saúde e estabelecimentos comerciais que são de grande importância para o lugar. Possui também dois campos de futebol, sendo um utilizado pelo time local, o qual o nome é “Estádio Beira-linha”, em reverência a passagem da linha férrea. A Igreja Católica Senhor Bom Jesus foi um outro marco para o desenvolvimento e propagação da fé católica na região, reformada em 1951, depois de uma parte de sua estrutura cair, ela foi projetada pelo Aristides Marques da Rocha, conhecido com Monsenhor Rocha, bispo da época, em seu projeto ele quis projetar a igreja de forma que o jardim ficasse à sua frente. Outras igrejas posteriormente foram construídas, como a Assembleia de Deus. Atualmente, existem várias igrejas evangélicas na localidade.

Geograficamente, o Distrito de Dom Modesto é uma região de expansão da urbanização da cidade de Caratinga, com abertura de vários loteamentos. O mesmo é cortado pelo Córrego do Bertoldo, afluente a margem esquerda do rio Caratinga. A região tem uma altimetria média de 600 metros, com relevo acidentado e forte processo de erosão. A pluviosidade anual fica em torno de 800 a 1400 mm.

Logo após a desativação da linha férrea em 1980, o distrito regrediu em termos de desenvolvimento, atualmente a economia do distrito é basicamente a agricultura e pecuária. Portanto, o Distrito de Dom Modesto é um exemplo de como a criação de um meio de locomoção e transporte podem influenciar o desenvolvimento de uma região. Enfim, sua rica história e cultura, faz com que o distrito continue sendo uma importante região de desenvolvimento econômico e social.

Walber Gonçalves de Souza e Victor Hugo Vieira Dias são professores na Fundação Educacional de Caratinga/FUNEC.