Dom Lara: Hexacampeão!

Equipe derrotou o União de Santo Antônio do Manhuaçu e ficou com o título da Copa Distrital

CARATINGA – O domingo (19) foi de festa do futebol amador no estádio Dr. Maninho. O dia cinzento na ‘Cidade das Palmeiras’ contrastou com o colorido nas arquibancadas do campo Caratinga. A tarde começou com a decisão na categoria Aspirantes, num grande partida, Amatonense de Dom Modesto e Patrocínio empataram no tempo normal em 1 a 1. Na decisão por pênaltis, o Pataxó foi mais competente e venceu por 5 a 4 e conquistou seu quinto título na categoria, se tornando assim, o maior campeão dos aspirantes na história da Distrital.

Seis vezes Dom Lara

Às 15h30 foi a vez da categoria titular decidir quem levaria a taça de campeão da 36ª edição da Copa. De um lado o União de Santo Antônio que havia conquistado o título em 2004; do outro, o Dom Lara com cinco títulos em sua história. Duas equipes com duas torcidas apaixonadas. Portanto, ingredientes perfeitos para uma partida equilibrada com muitas emoções.

O Jogo

Quando a bola rolou, esperava-se muito equilíbrio já que se tratava de duas equipes com muita qualidade. Porém, logo aos três minutos, o volante Edson arriscou de fora da área, a bola saiu rente ao gramado e pegou de surpresa o goleirão Adalberto, que caiu estranho no lance e viu a bola morrer no fundo do seu gol. Porém, a coisa iria ficar ainda pior para o time de Santo Antônio do Manhuaçu. Aos 07 minutos, cruzamento vindo da esquerda, a defesa do União não cortou a jogada, Adalberto se chocou no ar com adversário, a bola sobrou para o oportunista Juliano, que de voleio fez o segundo gol do Dom Lara. O time do técnico Beto sentiu o golpe e jogadores começaram a discutir entre eles, o meio-campo não conseguia encaixar a marcação. Por outro lado, a dupla de volantes Edson e Testa do Dom Lara não dava muito espaço para Papaulo criar as jogadas ofensivas para Rogerinho e Pezinho que pouco produziram na primeira etapa. O primeiro tempo ainda teria mais, aos 37 minutos, Wiliam Coronel avançou pela direita, passou pelos marcadores, e bateu firme longe do alcance do goleiro do União de Santo Antônio. Encerrado a etapa inicial, o Cachorrão desceu para o vestiário com uma enorme vantagem no placar.

A etapa complementar começou logo após a premiação dos aspirantes, uma ótima ideia da coordenação para otimizar o tempo. Assim que a bola voltou a rolar, ficou claro a mudança de postura e posicionamento do time de Santo Antônio. Do outro lado, o técnico Dedéu manteve sua equipe jogando da mesma forma e tentando explorar o relógio a seu favor, o placar de três a zero e o nervosismo adversário. Assim, exigiu que o goleiro Adalberto aparecesse muito bem em pelo menos mais umas três oportunidades. Entretanto o União também passou a exigir mais do ótimo goleiro William, que apareceu com segurança todas as vezes que foi exigido. Dessa forma, não tivemos mais bola na rede na partida. Aos 49 minutos o árbitro Edson da Silva assoprou o apito pela última vez no jogo, era o que faltava para a festa do Dom Lara começar em campo e nas arquibancadas do Dr. Maninho, alegria que logo tomou conta do gramado. Dom Lara, campeão da Distrital pela sexta vez em sua história (1985, 1993, 1997, 2014, 2016. 2021)

Campeões: William, Fred, Luiz, Pedrão, Caíque, Testa, Edson, Victor Hugo, Felipe Canibal, Juliano. Foram campeões ainda: Rodrigo, Thiago, Luiz Fernando, Jaques, Michael, Mateus, André Luiz, Marco Antônio, José Afonso, Windson. Técnico Dedeu, presidente Deyvison Lopes.

Vice-campeões: Adalberto, Felipe, Daniel, Wilson, Felipe, Marlon, Rerinho, Chadim, Papaulo, Rogerinho e Pezinho. Ainda foram vice campeões: Gustavo, José Paulo, Sebastião, Rodrigo, Mateus, Hyan, Edmar, Cleuber, Walacy, João Victor. Técnico Beto Corrêa.

Arbitragem: Final de campeonato é sempre jogo especial. Para quem joga, e também para quem tem a responsabilidade de arbitrar. Ao longo da competição chegamos a ter uma paralização por causa de desrespeito e agressões aos árbitros. Por conta disso, existia uma apreensão enorme sobre qual nome seria o “sortudo” para comandar a decisão. Edson da Silva foi o escolhido como central, auxiliado por João Grossi e Hercules Maximiliano. Um trio experiente com boa rodagem. Com tranquilidade, sem querer aparecer mais que os jogadores e tentando se impor mesmo nos lances mais difíceis, Edson foi muito bem no jogo, e muito bem auxiliado. Tecnicamente controlou o jogo acompanhando de perto as jogadas, disciplinarmente, soube se impor quando foi exigido. Não teve interferência alguma no resultado de três a zero a favor do Dom Lara.

NOTA: A grande presença do público no estádio Dr. Maninho para acompanhar mais uma decisão de Copa Distrital, demonstra que independente das dificuldades enfrentadas no transcorrer da competição, do número de equipes na disputa, a Copa Distrital continua sendo muito importante para nosso futebol, e para cumprir seu papel que é fomentar o esporte nos distritos. Parabéns a dupla, João Batista Pereira, Superintendente de Cultura, Esporte e Lazer; e ao diretor de Esportes Robson da Silva pela promoção da 36ª edição da Copa. Parabéns a administração municipal. A Copa Distrital é um patrimônio imaterial da nossa cidade.

Rogério Silva