Dom Juarez completa sete anos de ordenação episcopal

CARATINGA- Na última segunda-feira (9), a Diocese de Caratinga celebrou os sete anos de ordenação episcopal de Dom Juarez Delorto Secco.

A celebração aconteceu na Catedral São João Batista, às 19h, e contou com a presença do bispo emérito Dom Emanuel Messias, padres Moacir Ramos e Leandro Alcides que concelebraram com Dom Juarez. Marcaram presença ainda todas as pastorais da Paróquia São João Batista – Catedral, que prestaram suas homenagens ao bispo.

Dom Juarez Delorto Secco, natural de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, foi ordenado bispo em 9 de setembro de 2017. Desde fevereiro deste ano, tem desempenhado um papel fundamental na condução espiritual e administrativa da Diocese de Caratinga, sendo um pastor dedicado e zeloso.

A celebração na Catedral São João Batista foi um momento de profunda gratidão e reconhecimento pelo trabalho incansável de Dom Juarez.

Em sua homilia Dom Juarez ressaltou o carinho com o qual foi acolhido pela Diocese de Caratinga, destacou também sua constante necessidade de estar próximo ao seu rebanho, e as visitas que tem realizado em todas as paróquias e foranias da Diocese de Caratinga.

Uma noite de fé, união e celebração, onde renovaram seu compromisso com a missão evangelizadora da Igreja, inspirados pelo exemplo de Dom Juarez Delorto Secco.

Fonte: Diocese de Caratinga