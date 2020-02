Dia 4 de fevereiro comemorou-se o aniversário sacerdotal de nosso querido bispo Dom Emanuel Messias de oliveira. É preciso louvar a Deus por nos ter dado um pastor tão santo que escreve com sabedoria páginas de nossa história religiosa. Festejar desde o sim ao chamado de Deus, até hoje e todos os momentos de sua vida consagrada. Foi a partir desse dia que ele empreendeu a caminhada na trilha de Jesus como seguidor que, esquecido de si mesmo, preencheu-se da vontade do Pai. Foi nesse dia que Dom Emanuel começou a ser um outro Cristo pregando, celebrando, perdoando e amando. Dia abençoado que deu início a uma fecunda caminhada.

Nosso Bispo nasceu em Salinas, MG. Foi uma criança tranquila, estudiosa e alegre. A mãe queria vê-lo sacerdote, e essa chama brilhava sempre no coração do menino. Ouviu o chamado do Pai e, por conta própria, procurou realizar sua aceitação, indo ao seminário para dizer aos padres que desejava ser sacerdote. Seguiu sua estrada ordenando-se em 04 de fevereiro de 1976 em Governador Valadares. Sagrou-se Bispo em Governador Valadares, indo para Guanhães.

Chegou a Caratinga em 20 de maio de 2011. Desde então tem sido a luz maior a guiar nossa diocese com trabalho exemplar e zelo constante.

Duas grandes virtudes revestem a alma de nosso Bispo: a paz e a caridade. Em todos os momentos ele demonstra paz nos gestos, nas ações, no convívio com todos. Seu estandarte é uma bandeira branca. E a caridade verdadeira reveste também seu coração cheio de piedade e amor pelo próximo. Lida com os sacerdotes demonstrando preocupação e carinho. E atende as pessoas com sua postura de afeto e palavras boas.

Dom José Heleno, que foi bispo de Governador Valadares, há tempos veio morar aqui na companhia do irmão Dom Hélio Gonçalves Heleno, que lhe dispensava cuidados especiais por causa da doença que o havia acometido. Dom Hélio morreu, mas Dom Emanuel não permitiu que Dom José Heleno saísse de sua companhia. Com mais de 90 anos de idade, ainda mora com Dom Emanuel que lhe dispensa profunda atenção e diz considerá-lo um pai. Aliás, por feliz coincidência, foi Dom José Heleno que sagrou Dom Emanuel bispo em Governador Valadares.

Padre Boreli conta da grande caridade de nosso bispo diante de sua doença e de sua aposentadoria. Custeou suas despesas e lhe deixou a Lourdinha como serviçal e companheira de todos os momentos. Monsenhor Raul tece elogios à sua forma de tratar todo mundo e de saber colocar a caridade acima de tudo.

Outra qualidade que nos encanta é saber pregar com sabedoria, seja nas homilias ou em outras pregações. Quando ele fala, escutamos com muita atenção para não perdermos nenhuma vírgula de suas palavras. Lições sábias, riqueza nos argumentos e pureza dos evangelhos. Às vezes, ocorre verdadeiro catecismo que nos faz voltar aos ensinamentos primeiros com novidades desconhecidas por nós. Não poderia ser diferente. Ele é Mestre em Sagradas escrituras, formado em Roma. Talvez por isso e mais a inspiração do alto, suas pregações, o significado das parábolas e a transposição do conteúdo para os momentos atuais, sejam preciosos e cheios de conhecimento e sensibilidade, como se o Espírito Santo lhe soprasse aos ouvidos.

Todos os domingos, às 18 horas no Sistec, Dom Emanuel faz a homilia do evangelho do dia. Não se pode perder esse momento em que o bispo mostra Jesus Cristo para nós. A doutrina passada na palavra de um conhecedor profundo dos evangelhos, de um propagador dos milagres, de um apóstolo que sabe reacender nossa fé, por ter sido ela que o fez acreditar sem ter visto.

A paz e a caridade que marcam sua forma de se conduzir, não significa que ele não se deixe envolver em questões sérias da Igreja. Em momentos difíceis, ele sabe erguer sua voz e se colocar a favor da paz e da justiça.

Até seu nome é traduzido por dádivas. Emanuel significa “Deus conosco”, Messias é o nome do Salvador, e Oliveira remete-nos às árvores frutíferas repletas de frutos a matar a fome.

Que Deus abençoe o nosso Dom Emanuel. Dê-lhe saúde, fortaleza e alegrias. Não só das alegrias de risos fáceis e alarde, mas da grande felicidade interior onde Deus mora, tece o entusiasmo e planta a felicidade.

Dom Emanuel, Caratinga o ama e lhe deseja todo bem. Nas missas, quando seu nome é citado na oração pela igreja, rezamos com devoção imensa para que Deus nos escute e lhe dê as graças de que necessita.

Parabéns, mil parabéns! Nossas homenagens e a ternura de um abraço.

Marilene Godinho