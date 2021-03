Dom Emanuel emite decreto prorrogando a suspensão das atividades presenciais

CARATINGA – Na tarde da última sexta-feira (26), dom Emanuel Messias de Oliveira emite decreto prorrogando a suspensão das atividades presenciais em toda a diocese de Caratinga.

Leia na íntegra o decreto emitido pela Diocese de Caratinga:

DECRETO

Prorrogando a suspensão das atividades presenciais

“Tendo a Igreja a missão de cuidar da vida, ela luta para que a vida de todas as pessoas seja preservada e valorizada por isso, diante do fragoroso agravamento da pandemia no nosso pais e tendo ciência de que o Exmo. Govenador de Minas Gerais, Romeu Zema, prorrogou o decreto que estabelece que todos os municípios do nosso Estado devem permanecer na “onda roxa” do Plano Minas Consciente, pelo menos ate o dia 4 de abril, havemos por bem decretar que, em nossa Diocese , as Igrejas de todas as nossas Par6quias deverão ficar fechadas durante as celebrações da Semana Santa, sendo que essas celebrações deverão ser realizadas com um pequeno grupo de pessoas e transmitidas de forma virtual, para que os fiéis possam acompanha-las de suas casas.

A Missa do Crisma e da Unidade Diocesana, marcada para o dia 1° de abril, na Paroquia São Judas Tadeu, em Caratinga, MG, será celebrada com a presença somente do Vigário Geral e do Vigário Episcopal, dos Vigários Foraneos e Secretários das Foranias, do Coordenador Diocesano da Pastoral Litúrgica, do Cerimoniário da Diocese e dos Diáconos.

Este Decreto terá validade enquanto durar a “onda roxa” no nosso Estado, ficando, portanto, suspensas as celebra9oes dos Sacramentos, celebrações da Palavra, Via-Sacra, reuniões e atividades religiosas, pastorais e formativas inclusive depois da Semana Santa. Passada essa fase, cada Pároco ou Administrador Paroquial deverá decidir, juntamente com o Conselho Pastoral Paroquial (CPP), quando poderão ser retomadas as atividades presenciais, levando-se em conta a realidade do município ou dos municípios em que a Paróquia se encontra e os decretos emanados pelas autoridades locais.

Rogamos a São Joao Batista, Padroeiro de nossa Diocese, para que interceda por nós e por toda a humanidade diante do Bom Jesus, para que nos conceda saúde e nos ajude a superar essa pandemia!

Dado e passado em nossa Cúria Diocesana, nesta Cidade Episcopal de Caratinga, sob o Sinai e Selo de nossas Armas, aos 26 de março de 2021”.