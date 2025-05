Dom Corrêa celebra cultura e memória na II Noite das Quitandas com lançamento de livro e apresentação de harpista renomado

Evento reunirá música, poesia, gastronomia e lançamento de ‘Estranho Familiar’, de Marcelo Souza e Silva, com participação do harpista Marcelo Penido

MANHUAÇU – A Comunidade de Bom Jardim, no distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu, promove no próximo sábado, 10 de maio, a segunda edição da Noite das Quitandas. A partir das 17h30, o pátio da Igreja de São João Batista se transforma em palco para uma celebração cultural que resgata tradições e valoriza talentos locais. Este ano, o evento traz o tema Versos e Memórias, reunindo música, poesia, gastronomia e artesanato em uma noite dedicada às raízes da comunidade.

Entre os destaques da programação, está o lançamento do livro ‘Estranho Familiar’, do padre Marcelo Souza e Silva, filho da terra. A obra, que propõe reflexões poéticas sobre o campo, a família e a linguagem humana, será apresentada às 18h, com leitura de poemas e a participação especial do harpista Marcelo Penido — referência singular na música clássica brasileira.

Um harpista que transcende fronteiras

Marcelo Penido é o único brasileiro a conquistar o Mestrado e o Doutorado em Harpa pela prestigiada Jacobs School of Music, da Indiana University, nos Estados Unidos. Atualmente, é professor de Harpa na Faculdade de Música da UFMG, onde dedica-se à formação de novas gerações de harpistas, transmitindo técnica refinada e paixão pela arte.

Com uma carreira marcada pela excelência e sensibilidade, Marcelo já encantou plateias em países como Austrália, Espanha, Estados Unidos, Itália, Japão e México, e brilhou em orquestras brasileiras de renome, como a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Sua atuação se estende também à dramaturgia nacional, tendo participado das trilhas sonoras das novelas Os Dez Mandamentos e O Rico e Lázaro, da TV Record.

A presença do artista na Noite das Quitandas promete levar ao público uma apresentação de rara beleza, unindo a delicadeza da harpa à força da cultura interiorana. “A escrita é para mim uma maneira de ressignificar as memórias e os afetos, traduzindo-os em palavras que toquem o outro”, comenta Marcelo Souza e Silva sobre o lançamento do seu livro.

Programação diversificada

A II Noite das Quitandas contará ainda com acolhimento musical de Adilson Júnio, bingo beneficente e apresentações de modas de viola com músicos locais. Como tradição, os moradores e visitantes são convidados a levar quitandas — bolos, biscoitos e outras delícias caseiras — para compartilhar durante o evento.

“A Noite das Quitandas é uma oportunidade única de valorizar a cultura local, promover o convívio entre os moradores e celebrar tradições que fazem parte das nossas raízes”, destaca Aloísio Ferreira, um dos organizadores.

Programação completa:

17h às 18h – Acolhimento musical com Adilson Júnio

18h às 19h – Lançamento do livro Estranho Familiar, de Marcelo Souza e Silva, com leitura de poemas e participação de Marcelo Penido e músicos locais

19h – Degustação de quitandas

20h às 20h30 – Bingo beneficente em prol da comunidade

21h – Apresentação musical com artistas regionais

Serviço:

Evento: II Noite das Quitandas – 2025

Data: 10 de maio de 2025

Horário: A partir das 17h30

Local: Pátio da Igreja de São João Batista, Córrego Bom Jardim, Dom Corrêa