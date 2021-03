Bairro São Paulo recebe obras de revitalização e paisagismo

DOM CAVATI – Foram iniciadas as obras de revitalização e paisagismo na entrada de Dom Cavati, no bairro São Paulo.

Uma obra importante para os moradores daquela localidade, que em breve poderão contar com uma pista de caminhada, academia ao ar livre e canteiros com plantas ornamentais, visando proporcionar uma visão melhor na entrada da cidade, gerando mais qualidade de vida e entretenimento para os moradores de Dom Cavati. “Estamos iniciando a obra de revitalização e paisagismo, visando melhorar o aspecto da entrada da cidade, principalmente do bairro São Paulo, atendendo um anseio antigo desses moradores, esperamos que em breve mais essa melhoria seja entregue a essa comunidade e à nossa querida Dom Cavati, porque Dom Cavati é a cidade que a gente ama”, disse o prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”.

“Em breve teremos mais uma opção de lazer e prática de atividades físicas em nosso município, com a construção da pista de caminhada e academia ao ar livre, mais uma obra para melhoria do visual e da qualidade de vida para nossa querida Dom Cavati”, finalizou o prefeito.

