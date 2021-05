Dom Cavati vacina idosos de 60 e 61 anos

DOM CAVATI – Na última sexta-feira (7), o município de Dom Cavati começou a vacinação de idosos de 60 e 61 anos. Na oportunidade, também foram imunizados todos os idosos acima de 60 anos que ainda não haviam recebido a primeira dose da vacina.

Para vacinação foi montado o sistema drive-thru em frente à Unidade Básica de Saúde do centro. Já os pedestres contaram com a estrutura de uma tenda próximo ao Programa de Saúde da Família, com a disponibilização de álcool em gel, respeitando o distanciamento social. “Assim que somos notificados com a disponibilidade de doses para imunização de nosso município, não medimos esforços para o quanto antes realizar o processo, para assim conseguirmos alcançar o mais breve possível a imunização de toda nossa população”, enfatizou a secretária de Saúde, Cleide Soares Pereira.

Assessoria de Comunicação