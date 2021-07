Dom Cavati já vacina público de 30 a 39 anos

DOM CAVATI – A vacinação contra COVID-19 no município de Dom Cavati está acontecendo de forma rápida, fazendo com que a população se sinta mais tranquila, e os casos da doença diminuam. Grande parte da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus.

Na última quarta-feira (7), foi realizada a vacinação para o público alvo da faixa etária de 30 a 39 anos, começou às 8h e foi até às 11h. “É uma grande conquista estarmos tão avançados na vacinação contra COVID-19. Nossa conquista maior ainda será quando 100% de nossa população apta estiver vacinada contra a COVID-19 com pelo menos com uma dose do imunizante. E assim seguiremos na luta pela saúde pública de nosso município, buscando cada vez mais oportunidades para elevar a saúde de nossos munícipes, porque temos a certeza que Dom Cavati é à cidade que a gente ama e que a gente cuida”, disse o prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”.

A secretária de Saúde, Cleide Soares Pereira, falou do compromisso com a população em fazer a imunização da forma mais rápida possível. “Para nós da secretaria municipal de Saúde é simplesmente uma grande conquista, estarmos tão avançados nessa vacinação e luta contra a COVID-19. Graças a Deus estamos vacinando o público geral acima de 30 anos e esperamos que em breve consigamos estar completando esse quadro com 100% da população apta a receber a vacina contra a COVID-19. Sempre que somos notificados com a disponibilidade de doses por nossa Secretaria Regional de Saúde para nosso município, não medimos esforços para buscá-las e aplicá-las o mais breve possível, seja dia de semana ou até mesmo aos sábados. Nosso compromisso é com a saúde pública, a saúde da cidade que a gente ama”, disse Cleide.

DOM CAVATI – A vacinação contra COVID-19 no município de Dom Cavati está acontecendo de forma rápida, fazendo com que a população se sinta mais tranquila, e os casos da doença diminuam. Grande parte da população recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus.

Na última quarta-feira (7), foi realizada a vacinação para o público alvo da faixa etária de 30 a 39 anos, começou às 8h e foi até às 11h. “É uma grande conquista estarmos tão avançados na vacinação contra COVID-19. Nossa conquista maior ainda será quando 100% de nossa população apta estiver vacinada contra a COVID-19 com pelo menos com uma dose do imunizante. E assim seguiremos na luta pela saúde pública de nosso município, buscando cada vez mais oportunidades para elevar a saúde de nossos munícipes, porque temos a certeza que Dom Cavati é à cidade que a gente ama e que a gente cuida”, disse o prefeito José Santana Júnior, o “Juninho da Saúde”.

A secretária de Saúde, Cleide Soares Pereira, falou do compromisso com a população em fazer a imunização da forma mais rápida possível. “Para nós da secretaria municipal de Saúde é simplesmente uma grande conquista, estarmos tão avançados nessa vacinação e luta contra a COVID-19. Graças a Deus estamos vacinando o público geral acima de 30 anos e esperamos que em breve consigamos estar completando esse quadro com 100% da população apta a receber a vacina contra a COVID-19. Sempre que somos notificados com a disponibilidade de doses por nossa Secretaria Regional de Saúde para nosso município, não medimos esforços para buscá-las e aplicá-las o mais breve possível, seja dia de semana ou até mesmo aos sábados. Nosso compromisso é com a saúde pública, a saúde da cidade que a gente ama”, disse Cleide.