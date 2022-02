Dom Cavati compra ônibus adaptado com recurso próprio

DOM CAVATI – A prefeitura de Dom Cavati realizou na manhã desta terça-feira (15), a entrega de um ônibus adaptado para a secretária de Educação, representada pelo chefe da pasta, Fernando Alves.

O ônibus foi adquirido com recurso próprio no valor de R$ 289 mil, para atendimento aos alunos excepcionais do município, para locomoção até a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Inhapim.

De acordo com o prefeito José Santana Junior, o ônibus é equipado com elevador para aqueles alunos que são portadores de alguma deficiência motora e vagas para até três cadeirantes. “Os alunos da Apae trafegam diariamente até a cidade de Inhapim, então esse ônibus trará mais conforto e segurança”, disse o prefeito.