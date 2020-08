Dois presos fogem da Apac de Inhapim

INHAPIM – Rodrigo Oliveira Silva, 23 anos, e Túlio Luiz de Castro Mendes, 22, fugiram da Apac (Associação de Assistência aos Condenados) de Inhapim na noite deste último domingo (23).

O recuperando Túlio, que fica solto no interior da Apac, de posse de uma barra de ferro, rendeu o funcionário, dizendo que só queria fugir, e ordenou que ele abrisse a cela onde estava recluso o recuperando Rodrigo.

Os dois recuperandos retiraram as baterias do celular e do rádio comunicador do funcionário e as arremessaram perto do portão de entrada, além de arrancarem os fios do telefone fixo e danificarem uma câmera de monitoramento. Os dois tomaram rumo ignorado e a Polícia Militar não tinha localizado os fugitivos até o final dessa edição.

Em nota à imprensa a Apac comunicou a fuga dos recuperandos.