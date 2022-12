Dois novos veículos são adquiridos pela prefeitura de Inhapim

INHAPIM – Na última sexta-feira (2), no gramado do estádio municipal Dr. Guilhermino de Oliveira, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, entregou para a secretária de Saúde Ana Elza Silva Araújo, mais uma ambulância e um micro-ônibus que irão compor a frota visando o conforto e a segurança dos pacientes usuários.

Segundo explica a secretária, o objetivo da aquisição é melhorar o atendimento de pacientes que necessitam de tratamento fora de seu domicílio. “Os novos veículos irão melhorar ainda mais os serviços prestados à população inhapinhense, além de dar um suporte maior às unidades de saúde com a ambulância, e o ônibus servirá todos os pacientes que necessitam de transporte para tratamento fora do domicílio, em especial aqueles que irão para Ipatinga”, disse Ana Elza.

O vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, comemorou a aquisição de mais dois veículos 0 km para saúde. “Nossa população merece um atendimento humanizado, com conforto e segurança. Nossos servidores motoristas, se dedicam em prestar um atendimento digno a nossa população e merecem trabalhar com veículos novos e seguros”, afirmou Sandro.

O prefeito Marcinho informou que a renovação da frota é uma preocupação constante da Administração Municipal, e ressaltou que somente em 2022 foram adquiridos 12 novos veículos. “Com a entrega desta ambulância furgão e deste micro-ônibus chegamos a marca de 12 veículos 0km entregues e incorporados a frota do município neste ano de 2022. Todos ganham com a renovação da frota de veículos e máquinas do município, pois economizamos em manutenção e combustível, mas nosso objetivo é bem maior, é buscar um atendimento mais digno, com conforto, segurança, comodidade para a população inhapinhense. Gratidão primeiramente à Deus por mais essa conquista, e em segundo lugar registro em nome de todo povo inhapinhense nossa gratidão, ao nosso querido deputado federal Mauro Lopes (PP/MG) e ao deputado estadual Tito Torres (PSD-MG), que foram os autores dos recursos através de emendas parlamentares que possibilitaram a compra destes veículos” finalizou o prefeito.

O cidadão inhapinhense que necessita de atendimento médico de consultas e exames fora de seu domicílio, deve entrar em contato com o setor de transportes da Secretaria Municipal de Saúde ou via ouvidoria no www.inhapim.mg.gov.br.

Assessoria de Comunicação