Dois novos procuradores de Justiça tomam posse no Ministério Público

Francisco de Assis Santiago, que atuou nas comarcas de Caratinga, Manhumirim, Lajinha; e Laércio Conceição Lima foram empossados em sessão solene da Câmara de Procuradores de Justiça

BELO HORIZONTE – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) empossou nesta segunda-feira (24), os promotores de Justiça Francisco de Assis Santiago e Laércio Conceição Lima no cargo de procurador de Justiça. A cerimônia ocorreu em sessão solene da Câmara de Procuradores de Justiça, em Belo Horizonte, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça.

A solenidade foi presidida pelo procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho. Ao lado dele, na mesa de honra, estavam o corregedor-geral do MPMG, Marco Antonio Lopes de Almeida, o ouvidor do MPMG, Rolando Carabolante, a presidente da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP), Larissa Rodrigues Amaral, e o desembargador Alexandre Quintino Santiago, representando o presidente do Tribunal de Justiça, Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Júnior.

De mãos erguidas, os dois novos procuradores de Justiça fizeram o juramento de desempenhar a nova função “com dedicação e seriedade”, defendendo a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo fiéis à constituição e às leis. Em seguida, assinaram o termo de posse e foram agraciados com a Medalha do Mérito do Ministério Público Promotor de Justiça Francisco José Lins do Rego Santos.

Em nome da Câmara de Procuradores, a saudação aos novos integrantes da segunda instância do MPMG foi feita pelo decano da instituição, procurador de Justiça Márcio Heli de Andrade. Segundo ele, são dois grandes representantes do MPMG, “incansáveis defensores da sociedade, com suas sólidas experiências profissionais”, e com carreiras simbolizadas pela dedicação e pela competência.

Em seguida, o coordenador Estadual das Promotorias de Justiça do Tribunal do Júri, Cláudio Maia de Barros, destacou a atuação de Francisco de Assis Santiago à frente do Tribunal do Júri de Belo Horizonte por mais de 30 anos. “Devotou a sua vida em defesa da vida”, afirmou Barros, para quem, Chico Preto, como é carinhosamente conhecido, “encontrou no júri uma causa pela qual lutar”.

Falando em nome dos empossados, o procurador de Justiça Laércio Conceição Lima agradeceu, primeiramente, o apoio da família, que soube entender os desafios da função. Em seguida, mencionou os embates profissionais travados no cargo de promotor de Justiça. “Longas foram essas caminhadas, cheias de obstáculos”, disse Laércio, sobre o que considera ser a mais bela das funções públicas, “exercida com dinamismo, comprometimento, denodo e, acima de tudo, idealismo”.

Já o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, enfatizou o trabalho desempenhado pelos empossados enquanto atuaram como promotores de Justiça. “Cada um deles, com suas histórias únicas e trajetórias notáveis, contribuiu significativamente para o fortalecimento do Ministério Público e para a promoção da Justiça em nosso Estado”. São duas histórias, segundo Paulo de Tarso, inspiradoras, marcadas pelo comprometimento e pelo esforço constante.