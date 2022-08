Dois mortos e doze feridos em acidente entre carro e ônibus na BR-262

MANHUAÇU – Duas pessoas morreram em acidente, por volta de 4 horas da manhã, desta segunda (01), no km 55 da BR-262, em frente ao aeroporto de Santo Amaro de Minas, em Manhuaçu. Segundo informações, o veículo GM Celta bateu de frente com um ônibus que faz a linha Vitória/ Belo Horizonte.

No impacto, o motorista e um passageiro do Celta morreram no local, presos às ferragens.

O ônibus saiu da pista e caiu por uma ribanceira, até parar e tombar lateralmente. Doze pessoas que estavam no coletivo foram encaminhadas para o serviço de urgência e emergência do Hospital César Leite com ferimentos diversos.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para as providências no local, bem como a perícia da Polícia Civil.

As vítimas fatais do acidente, ocupantes do GM Celta, foram João Batista Bueno Aires, 35 anos, e Junio Marcolino de Souza, 27 anos, ambos residentes em Manhuaçu.