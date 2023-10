Dois menores de idade que estavam desaparecidos desde o sábado em Carlos Chagas são encontrados em cova rasa

Familiares acabaram de confirmar com exclusividade ao @jornaldiarioteo que os dois corpos encontrados encerrados em cova rasa na cidade de Carlos Chagas, em uma área de fazenda próximo a um rio, em lados diferentes, nesta quarta-feira (18), são dos dois jovens que estavam desaparecidos desde o sábado, Matheus, 16 anos e Kevin Andrade (de boné), 17 anos de idade.

Os familiares das duas vítimas haviam pedido ao jornal para divulgar o desaparecimento dos mesmos, o que foi feito, no stories da página (o internauta que acompanha o perfil no Instagram provavelmente viu a postagem do Diário sobre o desaparecimento deles).

Agora, por volta das 14h, os familiares confirmaram “sim, os corpos eram deles sim”, informaram.

A morte é um mistério.

O jornal perguntou se eles tinham envolvimento com criminalidade, visto que Carlos Chagas vive uma intensa e sangrenta guerra de facções, ou se usavam drogas, no que os familiares afirmaram à reportagem que não.

O caso segue agora sob investigação da polícia.

Notícia em atualização.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni