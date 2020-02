Dois jovens são presos por tráfico de drogas no Aparecida

CARATINGA – Mais um tráfico de drogas foi registrado pela Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida. Segundo a sargento Cássia do Tático Móvel, a polícia recebe várias denúncias do comércio de drogas, que é intenso no bairro.

Na tarde de ontem, os policiais fizeram campana na rua Adolfo de Matos e flagraram dois jovens de 22 e 24 anos entrando e saindo de uma casa abandonada para vender drogas para usuários.

Os jovens foram abordados e na casa em que estavam entrando e saindo, foram encontradas uma barra e meia de maconha, um celular, uma faca e R$ 115,00.

Os dois jovens foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil.