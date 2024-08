Dois jovens são presos por tráfico de drogas em Ipanema

IPANEMA- A prisão ocorreu na noite do último sábado (24), na rua Francisco Adão Braga, bairro Bela Vista, em Ipanema.

Foram presos um autor de 18 anos, e outro de 21.

Equipes realzavam operação no local, momento em que visualizaram o tráfico de entorpecentes em clara situação de flagrante.

Quando os militares se aproximaram para realizar a abordagem, o autor de 21 anos dispensou as drogas na porta da casa em que estavam.

Ao abrir o invólucro os militares encontraram cinco porções pequenas de cocaína.

O autor de 18 anos, com a aproximação dos militares, entrou para a sua casa, momento em que foi possível visualiza-lo jogando um pequeno objeto ao solo, que os militares constataram se tratar de um caderno de anotações de possíveis devedores.

Foi avistado caído ao solo alguns pinos vazios comumente utilizados para embalar cocaína.

Em cima do guarda-roupas foi encontrada uma caixa contendo diversos objetos, além de porções de maconha e cocaína.

Verificou-se também que no interior do colchão da cama box havia diversos pinos, dentre eles alguns vazios, outros contendo cocaína.

Foi dada voz de prisão aos autores que foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga.

Ao todo foram apreendidos R$ 336,50, 40 pinos de cocaína, 15 tabletes de maconha, dez buchas de cocaína, duas balanças, duas sacolas contendo maconha, dois vidrinhos contendo sementes de maconha, uma pedra de cocaína e diversos pinos vazios comumente utilizados para acondicionar cocaína.