Dois jovens são detidos por tráfico de drogas em Inhapim

INHAPIM – Dois jovens, 17 e 20 anos respectivamente, foram detidos pela Polícia Militar nesta última segunda-feira (22), por tráfico de drogas, no bairro Santa Cruz, em Inhapim. Durante a ocorrência foram apreendidos um aparelho celular, R$ 254,00 e 37 pedras de crack.

Com base nas informações e no mapeamento dos principais pontos de tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, uma equipe iniciou monitoramento do local conhecido por Lajinha.

Durante o monitoramento os policiais conseguiram ver os dois jovens. Com a aproximação da viatura policial fugiram sentido a parte alta do bairro, pularam um muro, invadiram uma residência, mas acabaram sendo detidos, sendo conduzidos para delegacia de Polícia Civil.