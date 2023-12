Dois jovens morrem em colisão frontal de motocicletas em Fabriciano

Vítimas estariam fazendo manobras com os veículos em um loteamento nas proximidades do bairro JK. A Polícia Militar registrou na madrugada desta quarta-feira (13), uma colisão fatal envolvendo duas motocicletas. A batida frontal matou os dois condutores, Guilherme Soares Santos, de 22 anos, e Warlisson Fernandes Ribeiro, de 21, que segundo testemunhas estariam exibindo manobras com as motos na região do loteamento Nova Fabriciano, entre o bairro JK e a avenida Maanaim. A colisão aconteceu por volta das 2h30. No local, uma extensão do bairro JK que virou loteamento, havia um grupo de jovens se divertindo e acompanhando as manobras, entre elas, com condutores pilotando as motos empinando a roda dianteira. O Diário do Aço apurou com a Polícia Militar que as vítimas encontravam-se trafegando em direções contrárias. Warlisson na moto Honda CG Titan 160 descia o morro e Guilherme na outra motocicleta, CG 125 Fan, subindo o aclive. Eles bateram frontalmente, causando ferimentos graves nas cabeças. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém as vítimas já se encontravam sem sinais vitais. Os corpos foram periciados pela Polícia Civil e encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ipatinga. As motos acidentadas, com vários danos frontais, foram recolhidas ao pátio credenciado pelo Detran.

Fonte: Diário do Aço