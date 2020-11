Dois jovens morrem em acidente na LMG-823, em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA– Um grave acidente na LMG-823, no KM 22 de São Sebastião do Anta, resultou na a morte de dois jovens. A colisão entre um veículo Toyota Corolla e uma motocicleta foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária por volta das 20h30 deste último sábado (7). Lucas Vital Araújo, 23 anos, e Pedro Rodrigo Torres de Oliveira Vieira, 20, que estavam na moto, morreram na hora.

O condutor do veículo Corolla, já identificado pela polícia, fugiu do local, abandonando o veículo. Ele não tinha sido encontrado até o final dessa edição.

Segundo informações de terceiros, o condutor do Corolla estava fazendo uso de bebida alcoólica em local público antes dos fatos. Ele teria entrado na contramão e atingido a motocicleta. A perícia da Polícia Civil esteve no local para tomar as devidas providências e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal, após liberação, foram transladados para São Sebastião do Anta, onde aconteceu os sepultamentos neste domingo (8).