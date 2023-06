Dois jovens morrem após acidente entre carro e ônibus na BR-116 em Governador Valadares

Dois jovens, de 18 e 20 anos, identificados como Maria Luiza dos Santos e João Paulo Gonçalves Mota, morreram na madrugada deste domingo (4) depois que um carro atingiu um ônibus, na BR-116, no bairro Vila Bretas em Governador Valadares.

De acordo com a PRF, os jovens estavam no carro de passeio e quem conduzia o veículo era João Paulo, que estava em alta velocidade, indo sentido Avenida JK. O rapaz começou a ultrapassar os veículos pela direita e quase bateu em um dos carros.

Ainda de acordo com a PRF, em seguida o jovem tentou voltar para a rodovia, mas perdeu o controle do automóvel; momento em que um ônibus estava vindo sentido contrário ao do rapaz. João acabou invadindo a outra pista e bateu de frente com o coletivo. Com o impacto da batida, ele e Maria Luiza, ficaram presos as ferragens e morreram na hora. Já o carro, ficou completamente destruído.

Ainda segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi preciso acionar uma equipe do Corpo de Bombeiros, para retirar os corpos das vítimas do veículo. Além disso, os policiais informaram, que o motorista do ônibus de 48 anos e uma passageira de 43, foram encaminhados para o hospital municipal com ferimentos leves e estão fora de perigo.

A PRF ainda explicou, que foi feita a sinalização da via juntamente com a Policia Militar e ECORIOMINAS, concessionária responsável pela via. A perícia da Polícia Civil esteve no local, fez os procedimentos e em seguida, os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Governador Valadares.

Fonte: G1