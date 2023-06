Crimes foram registrados em Durandé e Lajinha

DURANDÉ/LAJINHA – Dois homicídios foram registrados no último final de semana na região. Os crimes forma registrados em Durandé e Lajinha.

Durandé

No sábado (3), a Polícia Militar foi acionada para atendimento de homicídio com duas vítimas. No local, a equipe da PM apurou que um veículo Celta de cor preta, chegou em São José da Figueira, na zona rural de Durandé, e o autor efetuou disparos contra as vítimas que estavam sentadas em um banco na rua.

Com os disparos, a vítima Jaconias Leandro da Silva, de 29 anos, veio a óbito no local; e uma segunda vítima, de 42 anos, que também foi atingida, sendo socorrida para o posto de saúde de Durandé e, posteriormente, encaminhado ao Hospital César Leite, em Manhuaçu.

A Polícia Militar realizou diversas diligências para identificar autoria, porém, nenhum suspeito tinha sido detido até o final dessa edição. Segundo informações obtidas pela PM, a motivação do crime pode estar relacionada ao tráfico de drogas.

Lajinha

Neste domingo (4), a PM foi acionada para comparecer no córrego Boa Vista, zona rural de Lajinha, onde um veículo Ônix foi localizado queimado dentro de uma mata e em seu interior havia um corpo carbonizado.

Os militares confirmaram que a vítima seria Fabiano da Silva Moraes, de 32 anos, motorista de aplicativo oriundo da cidade de Manhumirim que se encontrava desaparecido desde a última sexta-feira (2).

As equipes policiais iniciaram as diligências, mas nenhum suspeito tinha sido conduzido até o final dessa edição. “A população pode auxiliar realizando denúncias através do disque denúncia unificado 181 ou do 190”, frisa a PM.