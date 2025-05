Dois homicídios em Santa Luzia deixam moradores em alerta

CARATINGA – A tranquilidade do distrito de Santa Luzia, na zona rural de Caratinga, foi quebrada por dois episódios violentos a tiros em menos de uma semana, reacendendo o clima de medo e tensão entre os moradores. Os casos ocorreram em circunstâncias distintas, mas dentro do mesmo pequeno perímetro, e levantam a suspeita de possível ligação entre os crimes.

Na noite do último dia 10 de maio, a Polícia Militar foi acionada após um homem, conhecido como Antônio, ser atingido por disparo de arma de fogo no distrito. Segundo relatos, a esposa da vítima contou que o marido discutia com um rapaz branco, baixo e de porte robusto, quando o agressor sacou a arma e efetuou um tiro que atingiu o abdômen da vítima. Mesmo ferido, o homem recusou-se a dar informações sobre o autor. Ele foi socorrido ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, enquanto a PM identificava o suspeito: Gabriel Batista, 18 anos. Rastreamentos foram iniciados, mas o autor fugiu.

Curiosamente, no dia seguinte, o mesmo jovem foi localizado e preso, não pelo atentado, mas por envolvimento no roubo de uma motocicleta no mesmo distrito. A arma usada no primeiro crime não foi encontrada, e as investigações seguem para apurar o caso.

Seis dias depois, na noite de sexta-feira (16), a Polícia Militar voltou a ser acionada para o distrito de Santa Luzia, dessa vez para uma ocorrência de homicídio e lesão corporal. Por volta de 20h20, dois jovens foram baleados na Praça Josefino Damasceno. Gabriel Batista foi encontrado já sem vida no local. O outro, também de 18, foi atingido na perna e socorrido por populares ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora e não corre risco de morte.

Testemunhas evitaram dar detalhes, mas a vítima sobrevivente contou que ouviu barulhos semelhantes a fogos de artifício e, ao perceber o colega caído, fugiu junto a outros jovens. Só depois notou que havia sido ferido por um disparo, cujo projétil ficou alojado no joelho. Ele acredita ter sido vítima de uma “bala perdida”.

A Polícia Militar trabalha com a possibilidade de que o jovem assassinado na sexta-feira (16) tenha alguma ligação com o crime ocorrido dias antes. Equipes realizam rastreamentos e levantamentos para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias dos delitos. Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido detido.

A PM reforçou o policiamento na região e pede a colaboração da comunidade para que informações sejam repassadas, de forma anônima, pelos números 190 ou 181.