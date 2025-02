Dois homens são presos por tráfico de drogas em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Durante a operação PMMG 250 anos: Pré-Carnaval Seguro, nessa terça-feira (4), foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de dois autores de 21 e 32 anos, denunciados por tráfico ilícito de drogas.

A operação aconteceu na rua Topázio, bairro Novo Cruzeiro em São João do Oriente.

Com o homem de 21 anos, a PM apreendeu duas barras de maconha, 12 papelotes de cocaína, uma bolinha de haxixe, uma pedra bruta de cocaína, uma de crack, R$ 138,00, um aparelho celular, um cordão e uma balança.

Com o autor de 32 anos foram apreendidos um papelote de cocaína, duas buchas de maconha e R$ 3.674,00.