Dois homens são presos por tráfico de drogas em Raul Soares

A equipe policial recebeu uma denúncia, que haveria um indivíduo com camisa vermelha vendendo drogas, e que estaria utilizando uma casa abandonada.

No local, militares viram o usuário de 53 anos ,saindo da tal casa abandonada, e ao avistar a viatura, jogou para trás duas pedras de crack. Enquanto um dos militares abordava o usuário, o outro avistou um indivíduo de 18 anos saindo do lote ao lado da casa abandonada. Quando ele avistou a viatura saiu correndo para os fundos do lote, sendo alcançado e localizado com ele, quarenta pedras de crack, um aparelho celular e R$ 30,00. Os autores fora conduzidos para delegacia junto dos materiais apreendidos