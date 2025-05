Dois homens são presos por posse ilegal de armas na zona rural de Mutum

MUTUM — Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira (8), resultou na prisão de dois homens por posse ilegal de armas de fogo e munições na zona rural do município.

A ação ocorreu no Córrego Boa Esperança, onde os policiais detiveram um homem de 30 anos e outro de 76. Durante a operação, foram apreendidas três armas de fogo — um revólver calibre 38, uma carabina do mesmo calibre e uma arma artesanal de calibre indefinido — além de seis munições intactas e um aparelho celular.

Segundo as autoridades, a operação faz parte de um esforço contínuo para retirar armamentos ilegais de circulação e reforçar a segurança na região. Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mutum.