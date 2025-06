Dois homens são presos e simulacro é apreendido

Uma moto foi recolhida durante a ação policial

SANTA BÁRBARA DO LESTE/MANHUAÇU – Uma operação da Polícia Militar, iniciada em Santa Bárbara do Leste, resultou na prisão de dois homens e na apreensão de um simulacro de arma de fogo, uma munição calibre .38 e uma motocicleta. A ação foi finalizada na manhã desta quinta-feira (26), no distrito de Dom Corrêa, em Manhuaçu.

A ação foi desencadeada após denúncia anônima informar que três indivíduos estariam agindo de forma suspeita nas imediações de um ferro-velho às margens da BR-116, sendo que um deles estaria armado tentando abordar um cidadão.

Com apoio de equipes de Santa Rita de Minas, Vermelho Novo, Caratinga e Santa Bárbara do Leste, a Polícia Militar montou um cerco na região. Durante as diligências, os militares abordaram dois suspeitos que desembarcavam de uma motocicleta de cor preta. Um dos indivíduos foi visto arremessando um objeto em um lote vago, e ao verificarem o local, os policiais encontraram um simulacro de revólver, um coldre improvisado e uma munição calibre .38 intacta.

O homem de 33 anos foi preso em flagrante pelo porte da réplica e da munição. O condutor da motocicleta também foi detido, após apresentar evidentes sinais de embriaguez, como andar cambaleante, hálito etílico e fala desconexa. Ele confessou ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro. A motocicleta utilizada pela dupla foi apreendida e encaminhada ao pátio credenciado.

Todo o material recolhido e os dois detidos foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde o caso foi registrado para as providências legais.

A Polícia Militar destacou a importância das denúncias anônimas para o êxito da operação e reforçou o compromisso de manter a segurança da população na região.