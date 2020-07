Dois homens são detidos por tráfico de drogas em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Dois homens, de 30 e 44 anos respectivamente, foram presos nesta última segunda-feira (27) por tráfico de drogas no município de Vargem Alegre.

Os militares receberam denúncia anônima e quando chegaram à rua Francisco Antônio da Silveira, viram os suspeitos abrindo o portão de entrada da casa. Com um deles foi encontrado um cigarro de maconha, R$ 2.100.00, e um celular.

Um dos envolvidos desobedeceu a ordem de parada e saiu correndo com algo na mão, aparentando ser droga ilícita embalada em uma sacola plástica. Os policiais foram atrás do suspeito que colocou algo na boca e engoliu. Ele contou que era crack, e que não queria ser preso mais uma vez, por isso engoliu a droga. Ainda com esse suspeito foi apreendido R$ 61,00 e um celular.

Os dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.