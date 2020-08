Dois homens presos suspeitos de tráfico em Inhapim

INHAPIM – Na noite do último sábado (15), a Polícia Militar deteve dois indivíduos, 32 e 52 anos respectivamente, suspeito de tráfico de drogas. Durante operação na rua Luz Divina Serra, no bairro Santa Cruz, o militares apreenderam 45 cápsulas contendo cocaína, dez pedras de crack menores e três maiores da mesma droga, além de uma pedra bruta de cocaína e R$ 240,00.

A sala de operação da PM recebeu denúncia anônima a respeito do tráfico no bairro Santa Cruz. A guarnição policial desencadeou operação, e no local os suspeitos demonstraram nervosismo e inquietação, tentando dispensar alguns objetos ilícitos. O lugar foi vistoriado e as drogas e o dinheiro recolhidos pelos policiais.

Os suspeitos foram detidos e levados para delegacia de Polícia Civil.