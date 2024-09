Dois homens presos e duas motocicletas recuperadas

CARATINGA – A Polícia Militar realizou uma operação na noite dessa terça-feira (24), onde dois indivíduos foram presos e duas motocicletas furtadas foram recuperadas. Os suspeitos de 18 e 23 anos foram detidos após uma abordagem policial no bairro Santa Cruz.

A ação foi desencadeada após denúncias de motocicletas em atitude suspeita circulando na região. Equipes do Comando Tático e do Gepmor (Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida) da Polícia Militar interceptaram os suspeitos que tentaram se afastar ao avistarem as viaturas.

Durante a abordagem, os policiais identificaram que as duas motocicletas em posse dos suspeitos eram produtos de furtos. Uma Honda CG 150 Titan vermelha, conduzida pelo indivíduo de 18 anos, havia sido furtada três dias antes na cidade de São Sebastião do Anta. A outra, uma Honda CG 125 Titan verde, pilotada pelo outro envolvido, era proveniente de um furto ocorrido no mês anterior em Vargem Alegre.

Os suspeitos alegaram ter adquirido as motocicletas por valores bem abaixo do mercado, o que levantou ainda mais suspeitas sobre a origem ilícita dos veículos. Ambas as motocicletas foram apreendidas e removidas para um pátio credenciado.

Além da recuperação dos veículos, a operação também resultou na apreensão de uma pequena quantidade de maconha, encontrada com um dos suspeitos durante a revista pessoal.

Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia local para os procedimentos legais cabíveis.