Dois homens mortos a tiros dentro de residência em Muriaé

MURIAÉ – Dois homens foram mortos no início da madrugada desta segunda-feira (6) na rua Abigail Nunes de Melo, no bairro Cardoso de Melo, em Muriaé. De acordo com as primeiras informações apuradas no local, pelo menos, duas pessoas entraram na residência e efetuaram dezenas de disparos.

As vítimas são Wallace Ferreira da Silva de 29 anos, morador do bairro Santo Antônio, e Juliano César de Oliveira, de 24 anos, morador de Ervália.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu após o morador, que estava com as vítimas, sair para comprar um lanche. Minutos depois, os assassinos chegaram e efetuaram os disparos.

A PM foi até o local e colheu as primeiras informações. Toda a casa foi periciada e em seguida, os corpos foram liberados para o Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informou que já iniciou as investigações.

Rádio Muriaé