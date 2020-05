Dois homens morrem vítimas de acidentes

Casos foram registrados na rodovias MG-329 e BR-116

BOM JESUS DO GALHO/UBAPORANGA – Edley de Oliveira Ribeiro, 51 anos, e José Ribeiro da Rocha, também 51, faleceram neste último sábado (23) vítimas de acidentes, sendo que o primeiro aconteceu na MG-329, em Bom Jesus do Galho; e o segundo na BR-116, em Ubaporanga.

MG-329

Segundo o Corpo de Bombeiros, José Ribeiro e a esposa seguiam de Engenheiro Caldas com destino a Bom Jesus do Galho em uma motocicleta.

Devido a uma forte neblina na MG-329, José Ribeiro perdeu o controle da moto e caiu em um pasto, e provavelmente se chocou contra um poste de eucalipto. Quando os bombeiros chegaram ao local, José já não apresentava sinais vitais.

ATROPELAMENTO EM UBAPORANGA

O acidente aconteceu no km 513, da BR-116 em Ubaporanga. Segundo o Grupamento de Resgate Voluntário, de Ubaporanga, Edley tentou atravessar a rodovia federal quando acabou sendo atropelado por um carro.

O motorista do veículo não quis ser identificado, mas relatou que estava atrás de duas carretas quando repentinamente a vítima apareceu na pista. Ele disse que na hora tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão. A vítima foi levada ao IML (Instituto Médico Legal) pelo serviço funerário de Ubaporanga. O motorista do carro realizou o teste do bafômetro e não apresentou sinais de embriaguez.